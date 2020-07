Expert: fino al 23 luglio offerte top sugli smartphone, battuto Euronics

Ufficialmente durante la giornata di ieri, Expert ha lanciato il suo nuovo volantino. Questa nuova campagna promozionale mostra diversi tratti interessanti, soprattutto se si va a prendere in considerazione il mondo della tecnologia. La quarantena è definitivamente superata, così come il periodo di emergenza che infatti vede di nuovo una grande affluenza nei negozi. Il volantino che parte da ieri, durerà per oltre 10 giorni con vari acquisti che potrete completare sia online che all’interno dei negozi fisici senza nessun problema. Tutti i prodotti saranno disponibili per il pubblico in versione no brand e con più varietà di colore.

Per avere tutti i codici sconto Amazon migliori e le nuove offerte ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Expert lancia il suo nuovo volantino e sbaraglia ogni forma di concorrenza

I migliori smartphone e del mercato sono tutti disponibili sul nuovo volantino di Expert. Ogni giorno il pubblico fino al prossimo 23 luglio potrei sfruttare questa nuova campagna promozionale usufruendo anche di un’importante agevolazione. TAN e TAEG saranno allo 0% nel caso in cui vogliate rateizzare il vostro acquisto.

Potete trovare il nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro ad un prezzo di soli 299 € con caratteristiche davvero è proprio top. Segue poi Samsung con la sua linea che vede Note 10 Lite e 449 €, Galaxy S20 a 749 € e A51 a 299 euro.

Ovviamente non mancano elettrodomestici e tutto ciò che riguarda la vostra casa. Sono disponibili inoltre anche i mezzi per la mobilità ecologica con tanto di possibilità di usufruire del bonus previsto dal governo.