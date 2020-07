Expert: le offerte di oggi sono le migliori del mese, battuto Euronics

Proprio da oggi Expert riparte con il suo nuovo volantino. La campagna promozionale risulta decisamente interessante visto che le promozioni vanno ad influire soprattutto sul mondo della tecnologia. Il periodo di emergenza e di quarantena è definitivamente passato, e dunque tutti potranno puntare a fare il vero affare nei negozi.

Il volantino parte oggi e dura dieci giorni, con tutti gli acquisti che possono essere completati online o all’interno dei vari punti vendita che sono sparsi su tutto il territorio italiano. Ogni prodotto sarà disponibile in versione no brand per quanto riguarda gli smartphone e in più varietà.

Volantino Expert: ecco la nuova campagna promozionale che vi permette di risparmiare su tutto

Il nuovo volantino di Expert propone i migliori smartphone in assoluto, i quali saranno offerti al pubblico con una garanzia legale della durata di 24 mesi. Inoltre ogni prodotto, salvo quelli esclusi dal regolamento, potrà essere finanziato con TAN e TAEG 0%.

Potete trovare il nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro ad un prezzo di soli 299 € con caratteristiche davvero è proprio top. Segue poi Samsung con la sua linea che vede Note 10 Lite e 449 €, Galaxy S20 a 749 € e A51 a 299 euro.

Anche gli altri marchi sono offerti a prezzi praticamente fuori dal mercato. Inoltre sono disponibili vari dispositivi indossavi e molti elettrodomestici che possono fare al caso vostro. Non mi resta altro che dare un’occhiata al volantino che vi lasciamo proprio qui sotto.