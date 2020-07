Agli amanti di Suburra e dei protagonisti principali tra cui Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Francesco Acquaroli. Ma anche Filippo Nigro, Claudia Gerini, Paola Sotgiu, Carlotta Antonelli, Barbara Chichiarelli, Rosa Diletta Rossi, è in arrivo una super notizia. La serie televisiva italiana nata nel 2017 e ispirata all’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, narra le vicende di alcuni personaggi tra politici, criminali e persone comuni, coinvolti negli affari malavitosi della città di Roma. È da tempo che si vocifera l’arrivo di una nuova stagione e finalmente è arrivato il momento di conoscere la verità.

Suburra: quando usciranno i nuovi episodi?

Le riprese di Suburra 3 erano state già avviate nel dicembre del 2019 tra Roma e Ostia ed erano già a buon punto. La serie tv infatti sarebbe dovuta arrivare per il 2020. Purtroppo però il Coronavirus ha causato l’arresto improvviso di ogni attività (comprese le riprese cinematografiche) e da marzo in poi non è più giunta alcuna informazione, tanto che moltissimi fan avevano bombardato la casella Instagram di Alessandro Borghi per chiedere notizie. Ma l’uomo si era limitato con dispiacere a dichiarare una lunga attesa prima del riavvio della serie.

Gli attori stessi, impegnati nel loro lavoro, sono stati avvistati a Roma generando nuove speranze e grande euforia. Il tutto non fa una piega, considerando che il Comune di Roma ha dato l’autorizzazione per le riprese il 19 giugno. La conferma ulteriore è poi giunta dalla pagina Suburra La Serie – Italia che ha fatto il punto della situazione dichiarando che fino all’8 luglio nel quartiere Monteverde di Roma saranno girate le ultime scene della terza ed ultima stagione.