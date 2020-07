Dopo i tantissimi rumors e il leak di qualche giorno fa finalmente arrivano notizie ufficiali su Far Cry 6. Ad anticipare il teaser ci aveva in realtà pensato la pagina del Playstation Store di Hong Kong; sulla piattaforma era infatti comparsa la scheda con tantissimi dettagli tra cui anche la data di uscita. Il gioco Ubisoft, nuovo capitolo di uno dei franchise più popolari delle ultime generazioni di console; è stato poco dopo annunciato ufficialmente tramite la pagina twitter con un teaser trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Benché le voci si rincorressero ormai da tempo adesso ne abbiamo l’ufficialità; Giancarlo Esposito, noto ai più per aver interpretato il terribile Gus Fring in Breaking Bad, presterà il proprio volto alla storia. L’attore di discendenza italiana, interpreterà addirittura quello che dovrebbe essere il main villain della storia, Anton Castillo, dittatore della regione di Yara.

Far Cry 6: cosa possiamo aspettarci

Stando a quanto trapelato fino ad ora in Far Cry 6 si dovrebbe impersonare il personaggio Dani Rojas, un abitante di Yara che diventa un guerrigliero combattente per la libertà. Oltre al dittatore confermata anche la presenza di un figlio chiamato Diego che dovrebbe avere un ruolo attivo nella trama.

La regione di Yara, in cui è ambientato il gioco, è stata descritta come un paradiso tropicale in cui il tempo si è fermato; a livello concreto la mappa è stata descritta come la più grande del franchise; dovrebbe essere inoltre molto variegata con i classici ambienti selvaggi, ormai tipici del brand, a cui verrano affiancati dei paesaggi più urbanizzati vista la presenza della capitale Esperanza. La data di lancio è prevista per il 18 febbraio 2021su le principali console tra cui Playstation 4, Playstation 5,Xbox one e Xbox series X.