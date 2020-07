La nuova console di Sony PlayStation 5 è ormai uscita allo scoperto qualche settimana fa. L’azienda giapponese ha reso ufficiale l’uscita del nuovo gioiello durante l’evento tenutosi il mese di giugno. Il suddetto evento è stato anche di fondamentale importanza per molte questioni. Tra queste c’è stata la presentazione di molti dei titoli che approderanno sulla nuova console.

Tuttavia, Sony in quella precisa occasione non ha rivelato tutte le novità che ha in serbo per noi, infatti ha altri videogiochi che potrebbero essere svelati nel corso di uno State of Play, il quale potrebbe tenersi il mese prossimo. Questo recente rumors ci arriva da Tom Phillips di Eurogamer. Sony mira a rispondere alle mosse fatte da Microsoft recentemente, secondo quanto riferisce Phillips.

PlayStation 5: agosto potrebbe essere un mese “caldo”, ma per ora sono solo dei rumors

Tuttavia, queste non sono notizie ufficiali, quindi è bene che vengano prese in considerazione per quello che realmente sono: semplici indiscrezioni. È difficile pensare che Sony non abbia voglia di annunciare nient’altro fino al momento dell’ufficialità del prezzo di PlayStation 5, quindi entro il mese di agosto dovremmo avere probabilmente delle novità interessanti.