Con così tanti smartphone che vantano di un comparto fotografico ben assortito, è difficile sapere quale sia davvero il migliore. Per l’utente medio, il miglior smartphone è senza dubbio quello che ti consente di scattare foto fantastiche senza bisogno di essere un professionista della fotografia. Per queste persone, Blackview BV6300 Pro potrebbe essere la scelta giusta.

BlackView BV6300 Pro, ecco perché dovresti considerare di acquistarlo

L’elevato numero di pixel e il software di elaborazione sono entrambi fondamentali per un risultato fotografico soddisfacente. Sul BV6300 Pro, puoi vedere l’eccellenza di entrambi. Basato sulla quad-camera posteriore con sensore principale Samsung da 16 MP, l’azienda ha cercato di ottimizzare il tutto per arricchire le funzionalità della fotocamera e migliorare l’esperienza fotografica. E’ possibile, per esempio, utilizzare la modalità rallentatore, HDR, campo visivo a 120 °, macro e modalità notturna.

Nel caso dell’HDR sul BV6300 Pro, fa tutto il lavoro per te: basta scattare la foto e ne metterà in evidenza le parti migliori, risparmiandoti il ​​fastidio del lavoro post-scatto. In ogni immagine, perfeziona i dettagli di luci e ombre sullo sfondo. Quindi ogni parte della tua foto sembra incredibile. Quando scatti un selfie, la fotocamera acquisisce contorni e tonalità della pelle più naturali. Con la modalità Rallentatore, invece, puoi creare un surreale effetto timewarp. È una tecnica professionale che è davvero interessante provare.

Quando ti trovi in ​​un paesaggio naturale, l’obiettivo grandangolo a 120 ° ti consente di catturare la bellezza da una prospettiva più ampia. In spazi ristretti, utilizzare il grandangolo è come fare un passo indietro per catturare più dettagli, ma in realtà sei fermo. Con la funzione Macro puoi divertirti ad esplorare il micro-mondo, mentre la modalità Notte ti consente di scattare foto luminose anche in una stanza scarsamente illuminata o in paesaggi illuminati dalla luna.

Tutte queste fantastiche funzioni sono incluse in un dispositivo tascabile. Con uno spessore di soli 11,6 mm, un peso di 230 g, il BV6300 Pro è molto portatile. Oltre alla fotocamera ricca di funzionalità, BV6300 Pro presenta un corpo pensato per resistere all’imprevisto. L’impermeabilità leader del settore – grado di protezione IP68 e IP69K – resiste a pioggia, immersione in acqua ed altre condizioni di bagnato. La certificazione MIL-STD-810G significa che può resistere ad urti, danni accidentali e cadute senza troppo preoccupazioni.

BV6300 Pro è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio P70, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, ed assicura in questo modo delle performance al top.

Fino al prossimo 15 luglio, puoi acquistare Blackview BV6300 Pro su AliExpress al prezzo promozionale di soli $ 199,99. Nel complesso, questo dispositivo ha molti punti di forza rispetto ad altri smartphone. È più resistente e impermeabile rispetto agli smartphone con delle buone fotocamere di marchi più famosi. Ed è più leggero e portatile di una DSLR. Da non perdere.