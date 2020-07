Nel settore della telefonia, i nuovi prodotti vengono lanciati sempre più velocemente. Ma diventa più difficile capire in quale smartphone vale la pena investire. Nonostante le loro specifiche e caratteristiche impressionanti, alcuni alla fine risultano essere un’iperbole. Blackview BV6300 Pro non promuove specifiche di fascia alta a un prezzo accessibile, ma nel complesso le funzionalità ci entusiasmano davvero.

Blackview BV6300, prime impressioni dello smartphone outdoor

Blackview BV6300 Pro è stato annunciato il mese scorso. Con l’ultimo video di Blackview, abbiamo appreso che si tratta di un eccellente rugged-phone con fotocamera che consente di scattare foto fantastiche senza dover essere un professionista della fotografia. La prima cosa che noterai del BV6300 Pro è che è molto più sottile e leggero della maggior parte dei rugged sul mercato. Dimensione di 159.6 x 78.2 x 11.6, peso di 230g, è molto facile da trasportare. In realtà, questo telefono è il modello più sottile mai realizzato da Blackview.

Ciò che ci rende davvero entusiasti di Blackview BV6300 Pro sono le seguenti caratteristiche:

1. Fotocamera ricca di funzionalità: la quad-camera posteriore Samsung da 16 MP presenta un algoritmo HDR avanzato, in grado di evidenziare le parti migliori di ogni foto; la fotocamera ultra-wide a 120° eccelle nel catturare la bellezza dei paesaggi naturali da una prospettiva più ampia; la modalità super-night rende possibili foto luminose in ambienti scarsamente illuminati. La fotocamera frontale Sony da 13 MP è inoltre dotata di smart HDR che riaccende in modo intelligente il tuo viso per ottenere splendidi riflessi, contorni più naturali e migliorare la tonalità della pelle.

2. Design robusto: è certificato con grado di protezione IP68 e IP69K leader del settore e certificazione MIL-STD-810G di livello militare, resistente a polvere, acqua, temperature estreme e cadute accidentali.

3. Prezzo conveniente: con circa 175 euro otterrai uno smartphone outdoor con MediaTek Helio P70, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, batteria da 4380 mAh e sistema operativo Android 10. Con specifiche del genere, le prestazioni complessive sono molto buone.

Ecco alcune funzionalità che troverai su Blackview BV6300 Pro se scegli di acquistarlo:

Interfaccia utente di Blackview più intelligente

Migliore esperienza all’aperto

Memoria espandibile

Resistente, sottile, adatto alla fotocamera, economico… sei stato incuriosito dal BV6300 Pro? Questo smartphone è disponibile in tutto il mondo attraverso il negozio globale Blackview e Aliexpress ora.