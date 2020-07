GTA (Grand Theft Auto) è una serie di videogiochi sviluppati da Rockstar North e Rockstar Game e pubblicati da Rockstar Game a partire dal 1997. Ad oggi ci sono cinque versioni, ma i players non aspettano altro di scoprire tutte le novità della sesta versione dopo quasi sette anni dall’ultima uscita.

In rete non si fa altro che parlare di questa prossima uscita tra ipotesi e speranze di quello che potrebbe essere il nuovo videogame, ma purtroppo la casa produttrice continua a rivelare poche informazioni.

GTA 6 in arrivo su console: ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Non si hanno ancora notizie ufficiali su quello che potrebbe essere GTA 6, ma secondo le ultime indiscrezioni che girano in rete Rockstar Games starebbe lavorando un una nuova esperienza VR Open World AAA, un progetto completamente nuovo sviluppato dal team di L.A. Noire The VR Case Files. Un gruppo di sviluppatori annuncia di lavorare duramente su un videogame Open World in Realtà Virtuale assumendo varie figure professionali come designer, ingegneri, programmatori e animatori per poter continuare con lo sviluppo.

Per quanto riguarda la probabile data d’uscita, a rivelare qualche informazione in più è la società madre di Rockstar Games, Take-Two, dichiarando che i nuovi videogame arriveranno dal prossimo anno a partire dal mese di Marzo. I lavori per lo sviluppo di GTA 6 sarebbero già iniziati da diverso tempo, dunque, i fan sperano di poter provare questa nuova versione al più presto possibile.

Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni ufficiali per scoprire qualche dettaglio in più.