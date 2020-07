Unieuro riparte dai Summer Days, con la chiusura dell’ottimo Bastard Black Friday, l’azienda ha deciso di rinnovarsi proponendo infatti una campagna promozionale ricchissima di occasioni da saper cogliere al volo, completando oltre 33 pagine di volantino.

Tutti gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio, sul sito la spedizione è sempre gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro, in caso contrario è necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo all’effettivo prezzo mostrato a schermo. Al superamento di una determinata soglia di spesa, inoltre, è previsto il Tasso Zero in 10 rate, ovvero un finanziamento senza interessi da corrispondere direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito, con pagamento da Settembre 2020.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i codici sconto, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi per gli utenti

In prima pagine troviamo l’offerta più speciale del momento, il Samsung Galaxy S20+ in promozione a soli 829 euro, nella versione da 128GB di memoria interna completamente espandibile. Il prezzo è più che accettabile, anche se va considerato che al giorno d’oggi un S20 base lo troverete a circa 699 euro in offerta.

In parallelo sono previsti buoni sconti su Galaxy A71 a 359 euro, Galaxy S10+ a 629 euro, Galaxy A20e a 129 euro, LG Velvet a 649 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Realme 6 a 269 euro, Huawei P30 a 429 euro, P30 Lite a 249 euro, Motorola G8 Power Lite a 179euro, Moto E6s a 119 euro, Asus ZenFone Max M1 a 109 euro e Huawei P Smart 2020 a 179 euro.

Le offerte del volantino Unieuro sono comunque tantissime e non possiamo riassumerle in un unico articolo, le trovate nel dettaglio qui sotto.