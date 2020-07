Huawei: cosa cambia nella EMUI 10.1 e la lista per la EMUI 11

Huawei ha condotto il gioco fino ha poco tempo fa in merito alle vendite dei dispositivi mobili. In realtà le ultime statistiche parlano ancora del colosso in cima alla classifica, anche se le vendite sono nettamente calate di conseguenza alle decisioni prese dal governo americano.

Il ban ha messo in condizione Huawei di dover pensare a qualcosa di nuovo, e non è un mistero che l’azienda stia sviluppando il suo sistema operativo. Nel frattempo però la piattaforma Android viene ancora personalizzata con l’interfaccia EMUI, la cui versione 10.1 sta per arrivare anche agli ultimi dispositivi con tante novità. Eccole tutte:

Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza. Negli ultimi giorni però sarebbero venute fuori indiscrezioni riguardo alla prossima EMUI 11.

Huawei: preparata la EMUI 10.1 qualcuno pensa già alla prossima EMUI 11, ecco le liste

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11