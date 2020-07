WhatsApp mai come quest’anno ha avuto un’importanza sociale che non consente discussioni. Nelle fasi più dure dell’emergenza Covid, proprio grazie alla piattaforma di messaggistica tanti utenti hanno potuto comunicare con i loro cari e con i loro amici.

WhatsApp, la lunga battaglia della chat contro messaggi spam e catene

Sempre da inizio anno, proprio per questa ragione, si è verificato un grande aumento di traffico sulla piattaforma. Tra le conseguenze dell’aumento dei messaggi vi è stata anche un’esposizione maggiore degli utenti ai messaggi spam ed alle catene.Questi due problemi ancora oggi sono di primo ordine per WhatsApp e per gli sviluppatori del servizio.

Dopo una prima fase interlocutoria, il team che si occupa dello sviluppo della chat ha finalmente deciso per una svolta che potrebbe essere a dir poco definitiva. Le nuove versioni aggiornate del servizio, infatti, prevedono un nuovo limite per l’invio dei messaggi.

In base agli attuali programmi, ogni utente quando dovrà condividere un messaggio ricevuto, potrà inviare lo stesso solo ad un contatto per volta. Nella sua semplicità, questo cambiamento potrà essere determinante nella lotta a spam, catene e fake news. Tutti i malintenzionati seriali della rete, infatti, ora dovranno confrontarsi con un meccanismo molto più complesso per la condivisione dei messaggi.

Quest’idea di WhatsApp è nata principalmente per contrastare le finte notizie relative alla pandemia del Covid. Tuttavia, l’aggiornamento della chat è stato pensato anche per il futuro prossimo. Vincere la battaglia contro i messaggi indesiderati è, infatti, una battaglia comune tra sviluppatori ed utenti.