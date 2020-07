Nuovi contenuti approderanno presto su Netflix per portare gioia a tutti gli abbonati al servizio. Dopo mesi di attesa, dunque, torneranno a fare la loro apparsa due serie TV molto ambite e che per tempo hanno fatto parlare di loro a più non posso: Lucifer e Vis a Vis.

Pronte con delle nuove stagioni, queste due serie si divideranno i mesi di luglio ed agosto occupando, di conseguenza, le giornate più calde dell’anno con scoppiettanti misteri e intrighi tutti da scoprire.

Vis a Vis e Lucifer: ecco tutti i dettagli sulle loro uscite

Il 31 luglio Vis a Vis tornerà in catalogo su Netflix con il suo spin off: Vis a Vis El Oasis. Protagoniste di questa miniserie sono Zulema e Macarena e nel corso degli otto episodi nuovi retroscena verranno a galla andando ad arricchire la caratterizzazione di questi due personaggi già conosciuti e ammirati nel corso della serie madre. Nel corso della stagione anche altri personaggi noti appariranno sul piccolo schermo andando a svelare dei colpi di scena inaspettati e che contribuiranno a lasciare a bocca aperta anche i fans più preparati. Non è ancora chiaro se questo spin off riceverà una seconda stagione, speriamo possano arrivare notizie certe a tal proposito.

Ad agosto, invece, la Terra diventerà un posto ancora più caldo quando il 21 del mese verrà pubblicata la quinta stagione di Lucifer. In arrivo nella sua prima parte e dunque con ben 8 episodi, la tanto attesa stagione si concluderà prima della fine dell’anno (si suppone) con quella che sarà la penultima stagione. Lucifer e Chloe riusciranno finalmente a superare le avversità? Non resta che aspettare per scoprirlo.