Le serie TV di Netflix fanno impazzire sempre tutti: grazie alle numerose produzioni originali che il colosso porta avanti, trovare qualcosa che è nelle proprie corde è facile e possibile. Nel corso del tempo sono diversi, infatti, i titoli che hanno saputo conquistare la loro fama e tra questi non possono non essere citati Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Tutti diversi tra di loro, tali show torneranno presto con nuovi episodi, ma esattamente quando?

Lucifer e Vis a Vis alle porte, The Witcher in produzione: ecco i dettagli

Sfogliando il catalogo di Netflix in ordine temporale, il primo titolo che farà capolinea online sarà Vis a Vis El Oasis, lo spin off della serie madre. Il 31 luglio, dunque, Zulema e Macarena torneranno con ben otto nuovi episodi tutti da scoprire che sveleranno retroscena finora ignorati.

Proseguendo con agosto, invece, nelle prime settimane del mese più caldo dell’anno ricominceranno finalmente le riprese per quella che sarà la seconda stagione di The Witcher. Programmata per il prossimo anno, dunque, questa produzione non ha ancora una data di uscita ufficiale sebbene pensare a dicembre 2021 non sia completamente fuorviante.

Infine, per ultimo ma non per importanza, abbiano Lucifer. La quinta stagione della serie TV più infernale di Netflix diventerà disponibile a partire dal 21 agosto con la sua prima parte: ben 8 episodi approderanno in catalogo per svelare le prime sorti del diavolo più amato al mondo.

Per rimanere aggiornati sui contenuti in arrivo a luglio ecco fornita quella che è la nostra guida ufficiale.