L’operatore francese Iliad è protagonista dell’ennesimo attacco smishing. Un SMS sta tentando di ingannare i suoi clienti attraverso una comunicazione che si pone l’obiettivo di attirare la loro attenzione e indurli a inserire dati bancari che permettono ai cyber-criminali di prosciugare carte e conti correnti. Il gestore in passato ha già visto utilizzare il suo nome in modo illecito in alcune email ed SMS che proponevano la riscossione di premi costosi e la partecipazione a falsi concorsi, ancora una volta è il caso di diffidare.

Iliad regala una ricarica ai suoi clienti: nuovo SMS attacca i clienti!

L’SMS smishing rivolto ai clienti dell’operatore Iliad riguarda la possibilità di ottenere una ricarica in omaggio. I clienti sono esortati ad effettuare il login al loro account attraverso un link che, apparentemente, rimanda alla pagina ufficiale Iliad. In realtà anche in questa occasione di tratta di un sito clone graficamente ben fatto. La vittima a questo punto dovrà fornire alcune informazioni sensibili necessarie per poter effettuare la ricarica. Ad essere richiesti sono i dati della carta di credito.

I malfattori senza destare sospetti utilizzeranno il sito clone per carpire tutte le informazioni inserite dagli utenti e, in pochi istanti, avranno la possibilità di prosciugare le carte di credito e i conti correnti delle loro vittime.

E’ bene, quindi, diffidare dall’iniziativa poiché del tutto estranea al gestore francese e verificare sempre che quanto proposto sia affidabile. Si raccomanda di non fornire mai i propri dati sensibili e di non utilizzare mai i link ricevuti via email o SMS.