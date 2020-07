L’uso dell’applicazione TikTok molto diffusa tra i più giovani è ampiamente dibattuta soprattutto perché espone gli utenti a tanti rischi connessi al web. Tra questi, il più diffuso è senz’altro quello legato alla pedofilia online soprattutto se si pensa che frequentemente sono i più piccoli ad utilizzare TikTok. Tuttavia non è l’unico pericolo al quale siamo esposti utilizzando l’app.

Secondo Anonymous, l’applicazione cinese altri non sarebbe se non un malware del governo asiatico che ha lo scopo di detenere una vera e colossale sorveglianza di massa. Dunque secondo l’organizzazione segreta di hacker che spesso si è esposta per rivelare verità scottanti, l’installazione di TikTok è caldamente sconsigliata. Dal suo account Twitter Anonymous sottolinea come il governo cinese possa, attraverso l’applicazione di sua proprietà, tracciare tutti i vostri spostamenti.

Il successo di TikTok e quali rischi sono connessi all’applicazione.

Tik Tok è senz’altro la app del momento e seppure non sia di per se pericolosa espone chi la utilizza ad una serie di rischi notevoli. Il primo tra questi è legato all’utilizzo dei dati personali. C’è infatti un certo mistero su questo aspetto benché esistano norme precise che sono consultabili e sottoscrivibili al momento dell’iscrizione. L’azienda cinese proprietaria dell’app si è sempre difesa sostenendo che le informazioni raccolte hanno come scopo quello di migliorarne le prestazioni ad esempio creando filtri inediti. Nonostante ciò il tweet di Anonymous getta di nuovo ombre inquietanti sull’applicazione e ne consiglia la disinstallazione.

Il messaggio in questione è il frutto della segnalazione di uno sviluppatore che avrebbe rivelato la presenza di funzioni sospette nell’app. Funzioni che consentirebbero al governo cinese attraverso TikTok di controllare gli spostamenti dei suoi utenti. Al momento l’accusa di Anonymous non ha alcun fondamento certo, ma resta un consiglio che si può scegliere di seguire o meno. L’importante è riflettere bene sul da farsi perché troppo spesso ad usare l’applicazione sono minori non sempre in grado di capirne le reali potenzialità.