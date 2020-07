OPPO e Netflix decidono di collaborare a una campagna di comunicazione, con lo scopo di promuovere il nuovo smartphone di OPPO, il Find X2 Pro che ha già riscosso un enorme successo in questa prima metà del 2020. Alcune delle più importanti serie targate Netflix, accompagneranno quindi la pubblicità di questo nuovo dispositivo creato da una delle aziende più innovative di questi ultimi anni. Tra le serie potremmo vedere la casa di carta, Stranger Things o Summertime, all’interno della campagna pubblicitaria.

OPPO e Netflix, Ecco in che modo funzionerà la partnership

I dispositivi Oppo Find X2 Pro avranno già una modalità preinstallata di Netflix, in maniera tale che tutti i propri utenti possano anche utilizzare questa applicazione. C’è da dire infatti che questo smartphone ha come punto forte proprio il display, il supporto dei video HDR e la vivacità dei colori.

La campagna di affissioni è prevista fino al 31 luglio, nella grande e attualmente afosa Milano, in alcune delle zone più centrali. A partire invece dal 1 agosto al 15 ottobre, verrà effettuata l’attività promozionale all’interno dei vari punti vendita in cui OPPO è presente.

Il CEO di Oppo Italia, Li Ming ha dichiarato: L’azienda è entusiasta di aver avviato questa collaborazione con Netflix crediamo che gli Smartphone della nostra nuova serie find X2 siano lo strumento ideale per poter fruire in mobilità contenuti creativi e riconosciuti in tutto il mondo come le produzioni originali Netflix.

OPPO è da sempre molto attiva nell’intento di incorporare utilità, innovazione e intrattenimento all’interno dei propri dispositivi. Da questa collaborazione, pertanto, non potrà uscirne nulla se non interessanti novità.