Non sempre le novità di queste ultime settimane sono state positive per gli abbonati di Vodafone. Dallo scorso inverno, sulle pagine social del gestore è possibile notare una serie di commenti non proprio lusinghieri nei confronti delle ultime scelte commerciale. Il motivo del contendere è una rimodulazione di prezzo che il provider ha previsto per una serie di clienti.

Vodafone, una nuova spesa fissa di 5 euro applicata a molte SIM card

Ripercorrendo una politica che è stata inaugurata da TIM, Vodafone ha deciso di applicare un costo fisso per tutti gli abbonati che hanno una scheda SIM attiva, senza però avere a disposizione una ricaricabile standard. Questa consistente lista di utenti sarà ora chiamata ad un pagamento mensile di 5 euro.

Il cambiamento tariffario di Vodafone colpisce ovviamente in primo luogo gli attuali abbonati. L’obiettivo del gruppo commerciale è quello di invogliare alla sottoscrizione di una ricaricabile tutti i clienti che attualmente ne sono sprovvisti.

Importante è però anche l’impatto sugli ex clienti. Tante persone che hanno una SIM, inutilizzata ma ancora attiva, con Vodafone stanno ricevendo dal gestore richieste di pagamento dal valore minimo di 5 euro.

Con le nuove politiche commerciali del gestore inglese, si presenta quindi un inedito scenario per tutti i clienti che desiderano non essere più parte della famiglia Vodafone. Ad oggi, non utilizzare semplicemente la SIM non è una soluzione consigliabile. Per evitare di pagare costi extra, gli abbonati interessati devono provvedere alla disattivazione della rete. La compagnia inglese, a tal proposito, garantisce un’apposita sezione al suo call center al numero 190.