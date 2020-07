Android: 7 app diventano totalmente gratis sul Play Store ma solo oggi

La scalata verso la vetta della classifica da parte di Android è stata molto complicata. Inizialmente il sistema operativo ha subito l’onta di tutte le realtà che cercavano in qualsiasi modo di creare concorrenza. Tra queste ovviamente Apple si è dimostrata la più tenace, riuscendo comunque tuttora a tenere botta.

Il colosso di Cupertino mette in difficoltà Google ogni giorno, che però con il suo robottino verde sta prendendo pian piano il largo. La versatilità è infatti un aspetto fondamentale per tutti gli utenti, che anno dopo anno diventano sempre più esperti ed avvezzi alle nuove tecnologie. Proprio per questo Android suscita molta più curiosità, proprio perché offre più possibilità e soprattutto una varietà in termini di personalizzazione molto più spiccata. Il tutto è possibile grazie ai tanti aggiornamenti ma soprattutto grazie alla presenza del Play Store, posto perfetto nel quale poter scaricare qualsiasi tipo di contenuto tra applicazioni e giochi. Molto spesso poi ci sono delle promozioni che vedono contenuti a pagamento a finire gratis nelle mani degli utenti, proprio come oggi.

Android, solo per oggi ci sono diversi titoli a pagamento che sono gratis per tutti

Nella lista qui sotto potete scorgere alcuni titoli che generalmente risultano a pagamento sul Play Store di casa Android. Solo per oggi potrete scaricarli gratis.