Android: arrivano 6 app a pagamento totalmente gratis sul Play Store

Ogni volta che si parla di Android si finisce per fare un paragone con le realtà rivali. Attualmente non ce n’è per nessuno: il colosso di Google sta battendo la concorrenza senza troppe problematiche già da diverso tempo. Gli scalpi più celebri sono sicuramente quelli di iOS di Apple e di Windows di Microsoft.

La prima azienda, quella di Cupertino, è stata battuta per numero di utenti ma soprattutto per via della grande versatilità che il robottino verde offre a confronto. La seconda realtà invece segna un vero e proprio record, visto che Windows è un sistema operativo desktop ormai in voga da anni e anni. Android in questo momento basa quindi tutte le sue fortune sulla sua strategia, la quale va a strutturarsi intorno ad un mondo popolato da più di 2 miliardi di utenti attivi. La grande versatilità riesce ad attirare sempre più nuovi utenti, anche se il Play Store fa di sicuro la sua parte. Molte persone sono infatti attratte da questo celebre spazio che contiene applicazioni e giochi di ogni genere. Proprio oggi poi sembra esserci una grande promozione in atto.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi queste app sono gratis sul Play Store

L’elenco in basso racchiude un buon numero di titoli a pagamento solo per oggi gratuiti da parte del mondo Android. Ovviamente li trovate tutti sul Play Store al quale potete collegarvi direttamente dai link che trovate in sovrimpressione.