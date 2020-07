La fine di giugno e l’inizio di luglio hanno portato tante novità in quello che è il catalogo del colosso dello streaming. Attese con particolare trepidazione, le due serie TV di più rilievo sono state senza ombra di dubbio The Order e Dark, le quali ora stanno facendo scoppiare i social di commenti, richieste per nuove stagioni e molto altro ancora.

Netflix: ma Dark e The Order torneranno con delle nuove stagioni?

Prevedere le mosse di Netflix è praticamente impossibile, ma in questo caso sapere cosa riserverà il futuro a Dark è facile. Purtroppo per i fans di questa serie, una quarta stagione non arriverà in catalogo: con la terza appena rilasciata, la storia che ha appassionato orde di abbonati è stata conclusa e molto difficilmente otterrà un seguito.

Sappiamo bene che al momento questa serie TV sta ricevendo tantissimo supporto, ma già in precedenza gli showrunner si erano dichiarati interessati a concludere il ciclo della narrazione nel giro di tre produzioni.

Per quanto concerne The Order, invece, la serie TV è appena approdata su Netflix con una seconda stagione piena di colpi di scena e momenti da fiato sospeso. Anche questo titolo sta riscuotendo particolare attenzione negli abbonati eppure il colosso dello Streaming non si è ancora lasciato andare in alcuna dichiarazione. Visto il successo il rinnovo sembra dovuto, ma per esperienza vi consigliamo di attendere una vera e propria comunicazione ufficiale per fare i salti di gioia.

Per rimanere aggiornati sulle novità di Netflix, infine, vi consigliamo questa guida.