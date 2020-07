Netflix attira sempre nuovi abbonati grazie al suo catalogo eternamente aggiornato: i contenuti sono quelli che contraddistinguono maggiormente questo servizio streaming che ogni anno sembra acquistare sempre più clientela, ciononostante c’è da dire che alcuni titoli risultano essere più in voga di altri e rimangono un punto fisso nelle menti delle persone, le quali non vedono l’ora di poter gustare nuovi episodi e nuove stagioni.

Conoscere la tabella di marcia del colosso dello streaming rimane, in ogni caso, un mistero che ogni anno sembra infittirsi sempre di più visto che le date cambiano a loro piacimento e non vedono una ricorrenza specifica.

Netflix: quando torneranno disponibili gli episodi degli show più amati?

Le serie più in voga sul servizio sono diverse, tra queste non possono non essere citate Elite, Suburra, Black Mirror e Riverdale.

A proposito delle stesse, le notizie sembrano essere discordanti sebbene condividano un elemento non ufficiale ma ritenibile alquanto ufficioso: approderanno su Netflix il prossimo anno.

A causa del lockdown e del fermo che hanno conosciuto le varie produzioni, le riprese hanno subito dei ritardi che si sono ripercossi su quella che è la tabella di marcia. La possibilità di vedere qualche nuovo episodio durante l’anno è dunque poca, ma pur sempre non escludibile. In tali circostanze, in ogni caso, speculare e annunciare ciò che non è stato ufficializzato sarebbe da pazzi , dunque non potrà che essere utile attendere le comunicazioni ufficiali da parte di Netflix.

