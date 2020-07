Expert entra a gamba tesa nel mercato della rivendita di elettronica con il volantino che riesce ad affondare le radici direttamente nel Tasso Zero, ovvero una modalità molto apprezzata e richiesta dalla maggior parte dei consumatori.

Fino al 12 luglio è stata attivata una campagna promozionale davvero allettante, proprio perché in grado di concernere tantissimi prezzi bassi, con prodotti dalla qualità elevata. Il Tasso Zero può essere richiesto da tutti, al superamento di una determinata soglia di spesa, ripagando il debito in 10 rate mensili.

Volantino Expert: grazie alle offerte il risparmio è incredibile

Lo smartphone più scontato degli ultimi mesi è sicuramente il Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto, ma da acquistare subito date le premesse ed il prezzo finale di vendita. Da Expert lo potete ottenere con un esborso di 779 euro, segnaliamo però che presso altre realtà potreste anche trovarlo a 699 euro. Nell’eventualità in cui invece dal vostro smartphone vogliate il massimo dal punto di vista fotografico, allora non potete trascurare assolutamente la presenza dello Huawei P40 Pro, il migliore in assoluto, in vendita a 1049 euro.

Le occasioni del volantino Expert non terminano ovviamente qui, sfogliando le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo avrete anche occasioni di scoprire smartphone in vendita a meno di 300 euro, come ad esempio Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto G8, Huawei P40 Lite, Huawei Y5P, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e tantissimi altri ancora.