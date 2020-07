Il volantino Euronics rilancia prezzi davvero incredibili con offerte e sconti praticamente mai visti prima, gli utenti possono avvicinarsi ai negozi di proprietà del socio Euronics Dimo ed allo stesso tempo godere di riduzioni decisamente importanti.

Per approfittare della campagna descritta nel nostro articolo, lo abbiamo già detto, non sarà possibile collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, ma si potrà fare affidamento solo ed esclusivamente sui negozi del suddetto socio. E’ comunque presente il Tasso Zero, l’occasione perfetta per acquistare nuovi top di gamma e non dover pagare tutto subito, ma rateizzare il pagamento in comode rate fisse senza interessi.

Volantino Euronics: risparmio incredibile con i prodotti più in voga

Il volantino Euronics garantisce un risparmio incredibile con alcuni dei prodotti più in voga del momento, l’attenzione dell’azienda si è prima posizionata sul Samsung Galaxy S20, attualmente in vendita a 799 euro, per poi scendere verso l’ultimo best buy Xiaomi, il Mi 10 Lite oggi disponibile al prezzo finale di 399 euro.

Nel mezzo troviamo comunque buonissimi dispositivi, come LG Velvet acquistabile a 649 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, per finire con un Oppo Reno 2Z dal prezzo di soli 279 euro.

Il volantino Euronics appare essere sicuramente una delle migliori occasioni per risparmiare attualmente disponibili sul mercato italiano, per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle pagine elencate qui sotto, ricordando però le limitazioni discusse in precedenza.