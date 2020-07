L’estate è ufficialmente iniziata e come sempre gli operatori telefonici nelle prossime settimane aggiorneranno la lista delle loro tariffe. In casa Vodafone, il team commerciale è al lavoro per garantire al pubblico una selezione di offerte molto vantaggiose per costi e consumi. Ancora una volta le migliori occasioni ci saranno per chi effettua la portabilità da altro numero.

Vodafone, minuti e internet sino a 50 Giga con le ultime offerte

Anche per le prossime settimane la migliore tariffa del gestore inglese resta la Special 50 Giga. I clienti avranno la possibilità di attivare questa tariffa che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo di rinnovo dell’offerta si attesta sui 7,99 euro. La promozione è disponibile per i clienti che effettuano cambio di gestore da Iliad o anche diversi da operatori virtuali.

Disponibile, parallelamente a questa tariffa, vi è poi la promozione Special 40 Giga. Le soglie di consumo di questa tariffa prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la possibilità di ricevere anche 40 Giga per la navigazione in internet sotto rete 4G. Il prezzo per tale circostanza si attesta sui 6,99 euro ogni mese.

Per ambedue le promozioni di Vodafone sarà necessario un contributo di attivazione pari a 10 euro, con le spese di rilascio per la SIM incluse. Le iniziative fanno parte delle cosidette ricaricabili winback. C’è quindi possibilità di modifiche a prezzi e consumi su base regionale. In alcuni store, ad esempio, le tariffe sono integrate anche con SMS senza limiti.