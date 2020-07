Durante la prima parte di quest’anno sono state presentate nuove offerte ed iniziative commerciali da parte di TIM. La compagnia italiana non si è concentrata soltanto sulle proposte per la telefonia fissa o per la telefonia mobile, ma ha ampliato il suo campo d’azione anche al campo strategico dell’intrattenimento tv.

TIM più Netflix: l’offerta da non rifiutare per gli amanti di cinema e serie tv

Proprio TIM, da qualche settimana, ha lanciato una nuova offerta chiamata Mondo Netflix. L’iniziativa è legata alla piattaforma streaming di di proprietà dello stesso gestore, TIMvision.

I clienti che decideranno di attivare Mondo Netflix avranno a loro disposizione tantissimi contenuti per l’intrattenimento tra film e serie tv. In primo luogo, sarà possibile accedere in maniera integrale a tutto i catalogo di Netflix, successivamente poi gli utenti avranno anche pieno accesso ai contenuti di TIMvision. Inoltre, anche il decoder TIMvision Box sarà offerto in comodato d’uso. Il prezzo per tale ticket si attesta sui 12,99 euro ogni trenta giorni.

La promozione Mondo Netflix è in attualmente in fase di lancio. Gli attuali prezzi del provider saranno validi sino al prossimo 31 Luglio. Per quanto concerne l’attivazione, gli utenti potranno procedere sia online sia attraverso uno dei punti vendita dello stesso gestore.

Sempre legata al campo televisivo vi è una seconda offerta di TIM, il cui nome è Mondo Sport. Al costo di 29,99 euro ogni trenta giorni, i clienti si garantiranno la visione di tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky e di DAZN, compresa la Serie A.