Il catalogo Netflix, è senza ombra di dubbio il più vasto tra tutti quelli che conosciamo delle varie piattaforme streaming presenti sul web. Presenta infatti programmi di ogni genere e tipo, da film, a serie TV, a documentari. A proposito della serie TV, esistono molte di queste che vengono seguite da fan molto diversi tra loro. Alcune delle serie presenti ad esempio in questo catalogo, sono: Élite, Riverdale, Suburra e Black Mirror. Ecco quindi virgola quali sono tutte le novità meglio queste quattro stagioni tanto amate dal pubblico nella grande piattaforma californiana.

Netflix, quali sono le principali novità su Élite, Riverdale, Black Mirror e Suburra

Sia Élite, che Riverdale, sono due teen drama adolescenziali. I toni di queste 2 serie TV, sono in realtà piuttosto diversi tra loro, oltre ad essere di produzioni diverse. Nel primo caso infatti stiamo parlando di una serie TV spagnola, mentre nel secondo, americana. Entrambe le serie TV, sono state confermate per una nuova stagione, ma per il resto non comporta nessun tipo di novità attuale. L’unica cosa buona è che Élite, vedrà nuovi personaggi è una nuova storia, all’interno dello stesso ambiente che già conosciamo.

Black Mirror e probabilmente la serie che tra queste più si sta facendo attendere. A dimostrare il grande successo riscosso da questa serie TV, basti pensare alle 5 stagioni, allo speciale di Natale e a un film interattivo. Purtroppo per i fan, l’autore si è dichiarato al momento impregnato nella scrittura comica e non intenzionato a scrivere una nuova stagione di Black Mirror nel momento attuale. Potrebbe quindi passare molto tempo prima che venga pubblicata una stagione 6.

Suburra infine, è indubbiamente attesissimo. La stagione uscente infatti, la terza, è anche quella che andrà a concludere il ciclo narrativo della serie. Le riprese erano terminate poco prima del lockdown. A causa dell’emergenza sanitaria però, la produzione ha subito dei forti ritardi che non ci permettono quindi, di conoscere ancora perfettamente la data di uscita.