Il catalogo Netflix, vanta numerose serie TV tra i più seguiti in assoluto al pubblico delle piattaforme streaming. Non a caso infatti, l’azienda californiana può ben dire di essere la prima per numero di iscritti e per assortimento del proprio catalogo. Film, documentari, ma anche serie TV ne fanno parte. Tra queste, Tredici, Stranger Things e You, sono alcune tra le più seguite e attese. Ecco tutte le novità.

Tredici, Stranger Things e You, cosa sappiamo di nuovo

Cominciamo da Tredici. La quarta stagione è stata recentemente caricata su Netflix e come tutti i fan sapranno, si è trattato della stagione conclusiva. Non è prevista pertanto nessuna quinta stagione perché si è appena concluso con questa.

Per Stranger Things il discorso è un po’ diverso. Se non fosse stato per il Covid-19, molto presto avremmo avuto il piacere di vedere la quarta stagione di questa serie in onda su Netflix tuttavia, la produzione e le riprese erano cominciate pochissimi giorni prima del lockdown e sono state interrotte tempestivamente. Da quando la vita normale è ricominciata quasi del tutto però, non si hanno ancora notizie su quando sarà possibile vedere la nuova stagione. Manca poco, ma serve ancora un po’ di pazienza.

You, la serie tratta dall’omonimo thriller psicologico, è invece alla produzione della sua terza stagione. Gli autori si dicono entusiasti di questo nuovo progetto, tanto che non vedevano l’ora di potervisi dedicare. Avevano infatti iniziato a lavorarci poco prima dell’emergenza sanitaria, ritrovandosi poi a dover attendere prima di poter ricominciare. abbiamo ancora pochissime notizie sul futuro di questa serie, ma sappiamo per certo che la terza stagione si farà.