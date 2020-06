Google Maps sembra avere delle novità in cantiere. L’azienda di Silicon Valley ha deciso di tenere in grande considerazione la mobilità sostenibile, infatti traccerà dei percorsi sempre più precisi ed integrati per tutti coloro che hanno intenzione di spostarsi con monopattini elettrici o bici. Jane Manchun Wong ha annunciato questa notizia in via ufficiale sul suo profilo Twitter.

Google Maps: ecco tutte le novità annunciate da Wong

Già precedentemente, Google Maps offriva ai suoi utenti dei percorsi dedicati per spostarsi con la bicicletta, ma ora sembra che con le novità che stanno per arrivare verranno integrati i mezzi di trasporto e la mobilità alternativa. Con le nuove mappe, le quali potrebbero essere disponibili a breve, si potrà accedere a tempi e distanza di uno spostamento in cui ci sarà l’alternanza di trasporti pubblici e privati.

Si potrà calcolare il percorso per raggiungere una fermata dell’autobus più vicina con la bici o col monopattino. Inoltre verrà resa disponibile la possibilità di caricare a bordo dei mezzi pubblici i mezzi per la micro mobilità.

Ma le novità non sembrano finire qui. Dopo che la Street View è stata migliorata con la realtà aumentata, ci sarà un nuovo design dell’applicazione. Bordi più rotondi, nuovo logo e nuova barra di ricerca per aggiungere sempre di foto saranno le altre novità pronte ad arrivare.

Non sono presenti nuovi rumors, né tanto meno delle comunicazioni ufficiali, sui tempi di arrivo dei nuovi servizi entranti. Ancor più lontano sembra il loro arrivo in Italia. Tuttavia, è bene restare connessi sempre e comunque sul nostro sito e aspettare delle novità.