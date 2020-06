Iliad continua la sua fortunata campagna commerciale e si prepara a vivere una nuova stagione estiva da protagonista. A breve, il gestore supererà anche la strategica quota dei sei milioni di abbonati. Probabilmente, entro la fine di agosto, anche questo obiettivo sarà stato ampiamente raggiunto.

Iliad, come attivare attraverso il sito due offerte a costi da ribasso

Come risaputo, la migliore offerta di Iliad resta sempre la Giga 50. Gli abbonati che scelgono questa tariffa al costo di 7,99 euro riceveranno consumi illimitati per le chiamate e gli SMS verso tutto il suolo nazionale, a cui si aggiungono 50 Giga per la navigazione internet.

Non c’è però soltanto Giga 50 a caratterizzare il listino di Iliad. I prossimi clienti, infatti, potranno anche contare su due offerte attraverso il sito ufficiale.

Attraverso il portale ufficiale di Iliad, la promozione alternativa alla Giga 50 è Giga 40. Con tale tariffa sono confermate chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi. Disponibile anche una quota di 40 Giga a cui si aggiungono infine 4 Giga utili per il roaming dall’estero. Il costo dell’offerta è di 6,99 euro più 10 euro per le spese d’attivazione.

L’ulteriore promozione di Iliad è la ricaricabile Voce. Utilizzando questa tariffa, al prezzo fisso di 4,99 euro ogni trenta giorni, gli abbonati potranno beneficiare di telefonate senza limiti sul suolo nazionale verso fissi e mobili. In linea con le altre due offerte – le già citate Giga 50 e Giga 40 – anche in questo caso gli abbonati dovranno aggiungere 10 euro per i costi di attivazione della rete e per la dotazione della SIM card.