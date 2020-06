Postepay: arriva la truffa per tutti, il messaggio spaventa e ruba soldi

La Postepay è la prepagata del gruppo Poste Italiane, la quale negli anni è finita nelle tasche di milioni e milioni di italiani. La soluzione risulta davvero completa sotto tutti i punti di vista, anche se qualcuno spesso imputa ad essa alcune truffe. È da precisare che Postepay non c’entra nulla con tutto ciò, ma sono le truffe ad utilizzare il suo nome. I tentativi di phishing sono aumentati, e non si tratta altro che di una truffa che vi spinge a compilare dei form con i vostri dati per rubarvi in seguito i soldi.

Postepay e phishing: le truffe sono sempre più frequenti, Poste Italiane mette in guardia gli utenti