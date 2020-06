Postepay: arriva la truffa più pericolosa ma Poste Italiane vi salva

La Postepay è sicuramente la carta prepagata più utilizzata dagli italiani viste le sue tantissime risorse ed i costi irrisori. Poste Italiane ha infatti disposto anni fa il lancio della nuova Evolution, la quale possiede anche un IBAN con conseguenti possibilità.

Il gruppo però sta avendo tantissimi problemi proprio a causa delle solite truffe, le quali precisiamo non provengono da alcun tipo di falla o mancanza delle prepagate. Ciò che accade è che i truffatori sfruttano il nome della Postepay per ingannare gli utenti. Le e-mail che arrivano di continuo come i messaggi in chat, sono nient’altro che tentativi di phishing. Questi mirano a far credere alle persone che manchino dei dati. Lo scopo è ovviamente quello di farglieli reinserire, così da rubarli e svuotare i conti correnti. Poste Italiane però ha dedicato una sezione del suo sito proprio a questa situazione per evitare che gli utenti ci caschino.

Poste Italiane spiega come evitare le truffe a nome di Postepay