Comet riesce a sopraffare le dirette concorrenti con il lancio di un volantino, chiamato Extreme Days, davvero splendido. Al suo interno il consumatore si ritrova a poter scegliere tra oltre 35 pagine di offerte e sconti, veramente molto interessanti e vari.

La campagna promozionale è attiva per 14 giorni, esattamente 2 settimane, sia in tutti i punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda; optando per un acquisto sul sito sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, il consiglio è comunque di recarsi sempre personalmente in negozio.

Coloro che supereranno una determinata soglia di spesa, inoltre, potranno comunque affidarsi anche al Tasso Zero, il pagamento rateizzato in 10 rate mensili da addebitare direttamente sul conto corrente a partire da Settembre 2020.

Comet: le offerte con tantissimi sconti per tutti

La campagna promozionale è davvero completissima, tra le pagine si possono trovare sconti per tutti i gusti e necessità; osservando da vicino il mondo degli smartphone appaiono in primo piano i top di gamma del momento, come Huawei P40 Pro, P40 o Samsung Galaxy S20, a prezzi non proprio scontatissimi, ma comunque inferiori rispetto ai listini originari.

Molto più interessanti sono le proposte legate alla fascia media del mercato, non dimentichiamo di poter acquistare risparmiando soluzioni del calibro di Oppo Reno 2, Oppo Reno 2Z, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite e similari. Di seguito trovate le pagine nel dettaglio.