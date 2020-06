Il volantino Trony rinnova la sfida alle principali realtà del settore della rivendita in Italia, riuscendo nel contempo a proporre tantissime offerte dai prezzi incredibilmente più bassi di quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Sfortunatamente le migliori soluzioni di Trony appaiono essere sempre localizzate, ciò sta a significare che anche in questo caso l’accesso alla campagna risulta essere riservato ai soli residenti nelle regioni Sicilia e Calabria, che avranno la possibilità di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti (non sul sito ufficiale).

Indipendentemente da tutto ciò, al superamento della soglia di 299 euro sarà comunque possibile approfittare del Tasso Zero, ovvero del finanziamento da restituire senza interessi in comode rate mensili.

Volantino Trony: offerte e prezzi davvero bassissimi

I prezzi inclusi nel volantino Trony sono in fortissimo ribasso rispetto ai listini originari, a tutti gli effetti gli utenti possono approfittare di alcuni dei migliori prodotti scontati. Partendo dalla fascia bassa del mercato della telefonia mobile non possiamo che annoverare i vari Galaxy A20e, in vendita a 159 euro, passando per Galaxy A10 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 189 euro, Huawei P30 Lite allo stesso prezzo, per finire poi sui Huawei P Smart Pro e P Smart 2019 in vendita rispettivamente a 269 e 159 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Trony si possono scovare anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, per maggiori informazioni invitiamo la visione delle pagine inserite poco sotto.