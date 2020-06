I saldi Blackview 618 stanno per volgere al termine. E’ una buona occasione per acquistare uno smartphone ad un prezzo scontato fino al 55%. Se non hai visitato il negozio Online per dare un’occhiata ai prodotti in offerta e – eventualmente – acquistarne uno, hai ancora qualche giorno per farlo.

Uno degli smartphone in sconto è Blackview BV6300 Pro. Questo smartphone è offerto con uno sconto del 31%, per un prezzo finale di $199,99, che corrisponde a circa 178 euro al cambio. Blackview BV6300 Pro è l’ultimo rugged di Blackview, pronto per resistere a polvere, acqua, temperature estreme e cadute accidentali. Come tutti gli altri rugged di Blackview, BV6300 Pro ha ottenuto la certificazione IP68, IP69K e quella militare MIL-STD-810G.

Rispetto alla maggior parte degli smartphone rugged presenti sul mercato, che si caratterizzano per il peso decisamente ingombrante, Blackview BV6300 Pro ha un corpo sottile, con uno spessore di soli 11,6 mm e un peso di 230 g. Ciò consente allo smartphone di essere più tascabile e più pratico quando viene utilizzato.

Blackview BV6300 Pro, un rugged differente

Blackview BV6300 Pro è alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio P70, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Una configurazione che garantisce prestazioni elevate per ogni utilizzo. Questo smartphone è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale Samsung da 16 MP con algoritmo HDR avanzato; la lente ultra-wide (120°) eccelle nel catturare la bellezza dei paesaggi naturali da una prospettiva più ampia, mentre la modalità Super-Night permette di realizzare foto chiari in ambienti scarsamente illuminati.

La fotocamera frontale Sony da 13 MP è inoltre dotata di smart HDR che illumina in modo intelligente il tuo viso per ottenere splendidi riflessi, contorni più naturali e migliorare la tonalità della pelle. L’illuminazione è uno degli aspetti più importanti di una buona foto, ma in ambienti esterni la luce solare può causare un contrasto eccessivo. L’HDR può quindi bilanciare queste discrepanze. Queste foto mostreranno come i dettagli del paesaggio diventano più visibili con HDR abilitato.

Lo smartphone dispone di uno schermo da 5,7 pollici che fornisce immagini nitide e vibranti. Sotto la scocca si nasconde una batteria da 4380 mAh, che garantisce un giorno di autonomia con un uso standard. Resistente, sottile, dalla buona fotocamera ed economico. Se questo device ti ha incuriosito, non perdere l’occasione di acquistarlo ad uno prezzo scontato del 31%. Clicca qui per acquistarne Blackview BV6300 Pro.