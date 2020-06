Attraverso le offerte fino ad ora presentate dall’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, i nuovi clienti hanno avuto la possibilità di usufruire mensilmente di 50 o 70 GB di traffico dati in 4G Basic. La quantità di Giga a disposizione ha sempre dipeso dal gestore da cui si effettua il trasferimento del numero al momento dell’attivazione della nuova SIM ho Mobile, ma adesso la nuova tariffa presentata modifica la situazione. Tutti i nuovi clienti ho Mobile hanno, infatti, la possibilità di ottenere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese.

ho Mobile offre 100 GB: per i nuovi clienti è previsto un sconto sul costo di rinnovo!

I nuovi clienti del low cost ho Mobile possono ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic attraverso la nuova offerta solo dati. L’attivazione della tariffa può essere effettuata online e nei punti vendita del gestore sostenendo una spesa iniziale di 22,99 euro. I clienti dovranno in seguito andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo che ammonta a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro. Lo sconto è previsto soltanto per i clienti che procederanno con l’attivazione della tariffa entro il 30 giugno 2020, ma non è da escludere un’ulteriore proroga da parte dell’operatore.

ho Mobile non richiede ulteriori spese e sospende tutti i numeri e servizi a pagamento così da evitare i costi extra. I clienti, quindi, vanno incontro soltanto al costo previsto per il rinnovo e alle spese previste per le chiamate e gli SMS. Trattandosi di un’offerta solo dati non sono incluse nel prezzo quantità di minuti ed SMS, quindi sarà necessario sostenere un costo di 0,19 euro al minuto per le chiamate e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.