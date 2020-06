L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, propone una nuova offerta solo dati. I clienti interessati a usufruire esclusivamente di Giga di traffico dati possono richiederla attraverso il sito ufficiale o nei punti vendita del gestore e ottenerla a un costo ridotto, ma solo fino al 30 giugno 2020.

Offerta ho Mobile solo dati: 100 GB in 4G Basic a 12,99 euro al mese, ma solo fino al 30 giugno 2020!

I nuovi clienti del low cost ho Mobile hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per ottenere l’offerta solo dati a 12,99 euro al mese. In seguito, il costo di rinnovo passerà a 14,99 euro al mese ma nonostante ciò rimarrà invariato il contenuto della tariffa, che offre 100 GB di traffico dati in 4G Basic.

Il costo da sostenere per procedere con l‘attivazione della nuova offerta solo dati è di 22,99 euro. I clienti tramite la spesa iniziale andranno incontro ai 9,00 euro previsti per l’attivazione; ai 0,99 euro per la nuova SIM; e ai 13,00 euro per la ricarica.

Ogni mese i clienti vanno incontro esclusivamente al costo di rinnovo dell’offerta ma, non essendo incluse nel prezzo soglie di minuti ed SMS, sarà necessario saldare una spesa di 0,19 euro al minuto per ogni chiamata effettuata e di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

Fatta eccezione per le spese appena menzionate, non sono previsti costi aggiuntivi. L’operatore al fine di assicurare l‘inesistenza di costi extra include nel prezzo tutti i servizi utili; sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga di traffico dati previsti dall’offerta e blocca tutti i numeri e i servizi a pagamento.