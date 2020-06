Molti italiani richiedono il preventivo assicurazione online scoprendo che rispetto al periodo del Coronavirus i prezzi sono aumentati. Lo fa notare una recente indagine di Segugio.it che stima una maggiorazione di prezzo pari all’11% con una media di costi che si assesta a livello nazionale su 384 euro.

Allo scopo di mollare la presa sui contribuenti in vista del ritorno alla normalità società come Allianz hanno deciso di adottare una nuova politica di sconto nata per mano di un progetto che pare ambizioso, conveniente ed interessante sopratutto per il cliente che può risparmiare qualcosa. Ecco si cosa stiamo parlando.

Risparmiare sull’assicurazione auto si può: ecco gli sconti Allianz del 2020

Come in molti già sapranno è possibile sospendere l’assicurazione in qualsiasi momento senza andare a pagare la polizza in caso di inutilizzo del mezzo di trasporto proprio. L’attivazione di questo profilo richiede generalmente una settimana ma Allianz ha deciso di snellire le procedure offrendo al contempo più versatilità con la formula Stop&Drive. In questo caso i clienti avranno facoltà di sospendere il pagamento anche per soli 2 giorni senza doversi giustificare in alcun modo.

La sospensione si potrà sempre effettuare durante l’anno ma con la limitazione di 30 giorni anche per blocchi annuali non consecutivi. Si tratta senz’altro di una notizia importante per tutti coloro che stavano cercando un modo per ammortizzare i costi della polizza RC Auto. Chi conta di non spostarsi in auto per periodi di tempo ragionevolmente brevi può trovare certamente soddisfazione in questa nuova politica di convenienza al cliente. Cosa ne pensate? Spazio ai commenti.