In seguito ad un servizio mandato in onda da Le Iene, è emerso in tutta Italia un mercato che viaggia in maniera parallela a quello dei vecchi cellulari: stiamo parlando delle SIM Top Number. Come possiamo immaginare dal nome, l’intero mercato si basa sulla compravendita di schede SIM telefoniche, regolarmente registrate con Tim, Wind Tre e Vodafone, sulle quali sono attivi dei numeri telefonici molto particolari.

Dalle scale alle coppie XY, fino ad arrivare a cifre tutte uguali dopo il prefiss , insomma le varietà sono molteplici e, a quanto pare, risultano essere anche parecchio costose. Negli ultimi mesi, infatti, sono state registrate in tutta Italia vendite che oscillano tra i 3.000 ed i 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito quali sono i numeri più richiesti nel nostro paese.

SIM Top Number: in Italia vendite per oltre 50.000 euro

In seguito alla diffusione del servizio televisivo da parte de Le Iene, centinaia di migliaia di Italiani si sono avvicinati al mercato delle SIM Top Number, trasformandolo in una vera e propria miniera d’oro per i fortunati possessori di SIM Speciali. Tutto ciò ha quindi attirato l’attenzione di Tim, Wind Tre e Vodafone, i quali hanno deciso di mettere all’asta alcuni fra i numeri più richiesti nel nostro paese. Ecco di seguito i Top Number venduti:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che l’intero ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.