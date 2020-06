Mentre Apple ha gradualmente eliminato l’uso di applicazioni a 32 bit su iOS nel 2017, Google supporta ancora milioni di telefoni e tablet Android a 32 bit. Ciò non ha tuttavia impedito ad alcuni giochi e applicazioni di abbandonare i dispositivi a 32 bit, e ora Pokémon Go sta eliminando gradualmente la compatibilità con i telefoni più vecchi.

Questa non è una decisione sorprendente, ma data la popolarità del titolo giocato da milioni di persone in tutto il mondo, potrebbe essere uno shock per una parte considerevole di persone che utilizzano ancora vecchi device. L’aggiornamento è stato pubblicato sul blog ufficiale di Pokémon Go Live, con dettagli per i proprietari di dispositivi specifici.

Pokémon Go, controllate che tipo di smartphone avete

“In un prossimo aggiornamento di Pokémon GO all’inizio di agosto 2020”, ha scritto lo sviluppatore Niantic Labs in un post sul blog, “termineremo il supporto per i dispositivi Android a 32 bit. Rimuovendo il supporto per i dispositivi Android a 32 bit, saremo in grado di semplificare il nostro processo di sviluppo e concentrare le risorse sul supporto di sistemi operativi e tecnologie più recenti. “

Il post sul blog afferma che alcuni dei dispositivi interessati includono Galaxy S4 e S5, Galaxy Note 3, Sony Xperia Z2 e Z3, OnePlus One, Moto G di prima generazione e molti altri telefoni rilasciati prima del 2015. Puoi verificare se hai un dispositivo a 64 bit scaricando un’app come CPU-Z e verificando che l’architettura della CPU sia aarch64 / arm64.

Questa non è una bella notizia se sei un appassionato di Pokemon Go, ma potresti anche pensare di aggiornare il tuo dispositivo nei prossimi mesi. Se così non fosse, potresti voler dire “addio” al gioco per mobile e tenerti il tuo caro smartphone Android a 32 bit.