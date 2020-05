Pokémon GO è un videogioco di tipo free-to-play fondato su una realtà aumentata geolocalizzata con GPS. È stato sviluppato da Niantic per i sistemi operativi mobili iOS e Android e realizzato in collaborazione con Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. Il gioco diffuso in tutto il mondo ha trattenuto gli appassionati grazie alle nuove modifiche. La scelta di aggiornare Pokémon GO è avvenuta per via della quarantena causata dal Covid-19. Così gli sviluppatori hanno dovuto attuare una politica differente, incentivando il “play at home” con tantissimi regali e la possibilità di effettuare raid da remoto.

Nelle ultime ore gli ideatori hanno inoltre deciso di regalare ben 50 Pokéball per tutti i giocatori, i quali potranno riscuotere il premio digitando un codice nella schermata del negozio in game. Il codice promozionale, valido fino al 28 maggio, è il seguente: K8G9DFV4X7L3W. Una volta che verrà aggiunto nella sezione “riscatta codice” troverete le pokéball tra gli strumenti.

Il secondo metodo per iOS consiste nell’accesso alla pagina ufficiale. Il login avverrà tramite il vostro account Google, Facebook o Niantic Kids collegato a Pokémon GO (se usate l’account del Club Allenatori di Pokémon dovrete collegare Google o Facebook al vostro utente). A tal punto inserite il codice e cliccate su “Invia”.

Ma non finisce qui, perché Niantic continuerà a stupire i suoi fan effettuando una manutenzione straordinaria che vedrà l’arrivo di alcuni leggendari della quarta e amatissima generazione Pokémon. La “rivoluzione” in questione avverrà il primo giugno, dunque non si sa ancora molto sulle novità imminenti. Sappiamo però con certezza che giungeranno nuove sfide per tutti gli allenatori.