Poco tempo fa si era iniziato a parlare della futura comparsa di annunci pubblicitari sugli smartphone Samsung tramite l’interfaccia One UI. Si parlava della possibile comparsa future versioni della suddetta, ma qualcosa è cambiato. Nel frattempo, alcuni utenti su Reddit hanno segnalato proprio la comparsa di annunci e banner sul proprio telefono sempre più invadenti.

Le segnalazioni arrivano proprio in merito ad app che si sapeva sarebbe state coinvolte da questo cambio, come l’applicazione per il Meteo, ma anche quella per l’ascolto di musica integrata. Si tratta di veri e propri annunci, a volte grandi e molto colorati tanto che urtano la vista.

Samsung e le pubblicità sugli smartphone

Al momento le segnalazioni arrivano anche da smartphone del calibro dei Galaxy S20, Galaxy Note 10 e Note 9. Si tratta tutti di flagship già pagati a caro prezzo all’inizio. Un acquirente, dopo un certo esborso, non si aspetta certo di trovare una funzione del genere.

Le segnalazioni siano molto varie e da quello che si è capito è che sembra una funzione che varia a seconda della regione di appartenenza. In realtà questo genere di ads ci sono sempre stati, ma erano molto meno visibili.

Si vocifera sull’arrivo di pubblicità sulla schermata di blocco. Subito si è detto che sarebbe stato impossibile, ma visto quello che sta succedendo di recente, si tratta di un cambio di rotta bello possibile. Se da un lato potrebbe essere una mossa di Samsung per far pagare di meno un dispositivo, potrebbe essere un compromesso interessante, ma è qualcosa che bisogna concordare prima dell’acquisto.