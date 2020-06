Il Galaxy Note 9 ha ricevuto l’ultima versione di Android 10 più di un anno fa e l’interfaccia One UI 2.0 è arrivata all’inizio di quest’anno. Mentre Samsung potrebbe rilasciare una nuova versione della sua UI 2.5 ad agosto per la serie Galaxy Note 20, la società sta rilasciando attualmente l’update per la sua ultima versione della UI 2.1.

One UI 2.1 è preinstallato su Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, Galaxy Z Flip e ultimamente è stato rilasciato anche per Galaxy S10, S10 +, S10e, Note 10, Note 10+ e persino S10 Lite e Nota 10 Lite. Naturalmente, ci aspettavamo che anche la serie ​​Galaxy S9, S9 +, e il Note 9 avrebbero ricevuto l’update poco dopo, ma una voce di un paio di mesi fa suggerì che non sarebbe accaduto. A quanto pare, non c’è nulla da temere.

Samsung One UI 2.1, in arrivo su Galaxy Note 9 e Galaxy S9

L’aggiornamento del software UI è ora in fase di rilascio su uno dei tre device menzionati sopra rilasciati nel 2018. L’update pesa più di 1.2 GB il che significa che ci saranno modifiche significative. Prevediamo che l’implementazione sarà globale entro pochi giorni, e lo stesso probabilmente vale per S9 e S9 +, che non sono stati ancora aggiornati ad One UI 2.1.

L’update rilasciato per il Note 9 non è così ricco di funzionalità come il software in esecuzione sulla serie Galaxy S20 ma ci sono un sacco di cose interessanti. Tra queste ci sono due funzioni chiamate Quick Share e Music Share. Il primo ti consente essenzialmente di condividere rapidamente file con più persone nelle vicinanze. Il secondo estende la connessione Bluetooth accoppiata del telefono in modo che non sia necessario disconnettersi per consentire a qualcun altro di riprodurre la propria musica su un altoparlante.

Per quanto riguarda il lato fotocamera, One UI 2.1 aggiunge un pratico set di strumenti al Galaxy Note 9 che include controlli manuali sulla velocità dell’otturatore, il livello di esposizione e le impostazioni ISO. Il nuovo aggiornamento include anche “miglioramenti della stabilità del dispositivo e correzioni di bug” non specificati, così come le patch di sicurezza di giugno 2020 di Google.