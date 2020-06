Il mese di agosto è il periodo previsto per la presentazione del nuovo Galaxy Fold 2 dell’azienda Samsung, e insieme ad esso si avvicinano anche le informazioni relative al nuovo dispositivo.

Il media coreano ET News ha infatti pubblicato un’infografica in cui vengono riassunte le caratteristiche principali della nuova interazione dello smartphone in questione. Scopriamo insieme tutti i dettagli di uno degli smartphone più attesi dell’anno.

Samsung Galaxy Fold 2 sempre più vicino

Lo schermo del nuovo dispositivo Android dovrebbe passare da 7,3 a 7,7 pollici, con frequenza a 120 Hz, Ultra Thin Glass (UTS), rapporto di forma 11,8:9 ed un buco nello schermo ad ospitare i sensori della fotocamera e quant’altro. É sullo schermo esterno che però abbiamo la differenza più evidente, con la diagonale che passerebbe da 4,6 a ben 6,23 pollici, assieme ad una risoluzione di 819 x 2267 ed una frequenza a 60 Hz.

Passando alla S Pen, le ultime indiscrezioni sembrerebbero negare la possibilità che venga aggiunta al nuovo Fold 2, che Samsung si aspetta di vendere in almeno 3 milioni di unità all’anno. La seconda interessante novità del futuro smartphone pieghevole riguarda il comparto fotografico che risulterà certamente più potente rispetto a quello dell’attuale modello. Certamente, a vederlo così, Samsung Galaxy Fold 2 si prospetta molto interessante.

Vi ricordo che manca davvero poco al suo lancio ufficiale, previsto per il prossimo 5 agosto 2020, insieme al Galaxy Note 20 e molto probabilmente anche un nuovo modello di Galaxy S20, magari Ultra. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire nuove indiscrezioni e qualche mese per la presentazione ufficiale al mondo.