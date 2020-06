Android: 6 app a pagamento finiscono gratis oggi sul Play Store

Il mondo Android attualmente gode del seguito di tantissimi utenti in giro per il mondo, tutto grazie alle tante modifiche apportate negli anni. La piattaforma infatti è diventata la più famosa in assoluto grazie a tutti gli aggiornamenti riportati, i quali hanno reso grandi anche i dispositivi che hanno scelto proprio Google.

Inizialmente in pochi si affidavano ad Android, soprattutto per causa della poca stabilità. Questa poi è diventata uno dei punti forti del robottino verde, il quale infatti non ha più alcun tipo di problema sotto questo punto di vista ormai da diversi anni. La versatilità è poi una delle variabili più importanti che appartiene solo ad Android. Potete infatti personalizzare ciò che volete all’interno di questo sistema operativo differentemente da quanto è possibile fare con altre piattaforme. Il Play Store poi invita gli utenti a scaricare qualsiasi tipo di applicazione o gioco sia a pagamento che è gratis. Oggi però ci sarebbero delle offerte.

Android, solo per oggi ci sono dei contenuti a pagamento offerti totalmente gratis sul Play Store

Se volete scaricare contenuti a pagamento gratis dal Play Store di Android, oggi sembra essere il momento giusto. Ci sono infatti diversi titoli che abbiamo racchiuso nella lista qui sotto che per questa giornata risulteranno gratis. Scaricateli presto per non restare a mani vuote.