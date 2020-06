L’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare nuovamente la propria promozione #ripartiamoinsieme, che permette di acquistare le offerte dallo shop online senza pagare il costo della SIM e della spedizione.

La promozione in questione è stata prorogata fino al prossimo 15 giugno 2020 e offre l’acquisto, come anticipato poco fa, di un’offerta online tra quelle disponibili senza dover sostenere il costo della SIM, solitamente pari a 10 euro. Scopriamo insieme i dettagli.

Per usufruire della promozione attiva fino al 15 Giugno 2020, salvo eventuali proroghe, il cliente deve recarsi nella sezione “Shop” del sito ufficiale dell’operatore e compilare l’apposito modulo inserendo tutti i dati richiesti prima di procedere all’acquisto. Nel caso in cui si voglia effettuare la portabilità da un altro numero, sarà necessario compilare un apposito modulo e inviarlo contestualmente ai documenti per l’attivazione. Inoltre, il cliente può decidere di aggiungere all’acquisto anche una ricarica aggiuntiva di 10, 30 o 50 euro, selezionandola nell’apposito menù.

All’interno della pagina Shop sarà possibile scegliere l’offerta da attivare, tra quelle proposte dall’operatore, che offrono fino a 100 GB di traffico internet al mese. Tutte queste offerte sono state prorogate fino al 15 giugno 2020. tal proposito, si ricorda che la 1Mobile 75XPlus Reward offre un totale di 100 Giga di traffico dati dal terzo mese. Quest’ultima offerta prevede, dal terzo mese, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet a soli 7.99 euro al mese.

La 1Mobile 75XPlus Reward prevede un costo di attivazione di 10 euro e può essere attivata solo con una nuova SIM con nuovo numero o con richiesta di portabilità da TIM, WindTre, Iliad e Fastweb e qualsiasi operatore virtuale, mentre non è disponibile per i clienti provenienti da Vodafone. Per scoprire tutte la altre offerte disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.