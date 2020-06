In questi ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria, TIM ha messo a disposizione numerose offerte per tutti i clienti, sia per quanto concerne la telefonia fissa sia per quanto concerne le ricaricabili di telefonia mobile. Il gestore, inoltre, ha garantito anche importanti iniziative per quanto concerne il settore strategico dell’intrattenimento televisivo.

TIM e Netflix, l’offerta speciale che entusiasma i clienti

La novità delle ultime settimane di TIM riguarda proprio il campo della tv streaming. Gli abbonati, infatti, proprio in questi giorni potranno attivare la vantaggiosa iniziativa chiamata Mondo Netflix.

Mondo Netflix è un pacchetto destinato ad i futuri clienti di TIMvision che, al tempo stesso, desiderano attivare un piano di visione per Netflix. Il prezzo del ticket si attesta sui 12,99 euro ogni trenta giorni. I contenuti di Mondo Netflix prevedono libero accesso alle piattaforme di TIMvision e di Netflix. Inoltre, tutti gli utenti, avranno a loro disposizione anche il dispositivo TIMVision Box.

La prima versione di Mondo Netflix prevede costi bloccati per quasi tutta l’estate, sino al prossimo 31 Luglio. Chi è interessato a questa particolare iniziativa può chiedere l’attivazione sia online attraverso il sito ufficiale di TIM, sia in uno dei punti vendita ufficiali del provider in Italia.

L’accordo con Netflix segna solo una tappa del processo di crescita di TIM nel campo dell’intrattenimento televisivo. Va ricordato, infatti, che da marzo il gestore ha anche una partnership attiva con Disney+. Con un canone mensile dimezzato di 2,99 euro, i clienti di TIMvision potranno accedere liberamente a tutti i contenuti (film e serie tv) del servizio streaming di casa Disney.