Settimana scorsa ci sarebbe dovuto essere l’evento di presentazione della nuova console di Sony, la PlayStation 5. L’evento all’origine era previsto per giovedì 4 giugno 2020, solamente che l’azienda nipponica ha dovuto obbligatoriamente spostare la data a causa delle ultime situazioni che stanno accadendo in queste settimane negli Stati Uniti. Tuttavia, l’azienda ha dato il via libera ad una nuova data per il reveal.

PlayStation 5: la nuova data di presentazione è molto vicina, restate tutti connessi

A quanto pare, la data di presentazione della nuova PlayStation è emersa su Twitch in queste ore tramite un banner pubblicitario. L’insider Daniel Ahmad ha riportato il leak sulla amatissima piattaforma di live streaming ove ha annunciato l’evento. In definitiva quindi, possiamo affermare che l’evento della Sony verrà trasmesso giovedì 11 giugno dalle 22 in punto.

La presentazione a cui avremo il piacere di assistere tra non molto, dovrebbe parlare principalmente della line-up software della PS5, cosa molto simile a ciò che ha fatto Microsoft per quanto riguarda la sua Xbox Series X. Capeggerà l’evento la presentazione dei giochi e i relativi trailer gameplay, ma probabilmente si darà anche spazio ad altre sorprese riguardanti l’aspetto e altri accessori della console.

C’è solo una cosa che mette in dubbio il tutto: Sony, fino ad ora, non ha dato ancora conferme ufficiali per quanto riguarda questo attesissimo evento. Ad ogni modo, è sempre meglio non prendere impegni per chiunque è appassionato al gaming, anche perché la conferma dell’azienda potrebbe arrivare davvero a breve. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti.