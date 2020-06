Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia causato parecchi ritardi negli Stati Uniti, a quanto pare EA Sports non ha intenzione di far slittare le proprie date di lancio. A differenza dei recenti rumors apparsi online, infatti, il lancio di FIFA 21 continua ad essere previsto nell’anno in corso. Per rendere tutto ciò possibile, gli sviluppatori di EA Sports hanno continuato a lavorare mattina e sera dalle proprie abitazioni in modalità Smart Working.

Ad oggi, quindi, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia maggiori dettagli in merito al videogioco sportivo più giocato di sempre. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità a riguardo.

FIFA 21: data di uscita e costo, ecco i dettagli

Come c’era da aspettarsi, quindi, anche quest’anno il mese di Settembre sarà quello scelto da EA Sport per rilasciare FIFA 21, il gioco di punta dell’azienda videoludica Americana. Secondo recenti leaks, infatti, pare che il giorno preciso del rilascio sarà proprio il 25 Settembre 2020.

Pare inoltre che ci sarà un’accesso anticipato di quattro giorni per tutti gli utenti che effettueranno il pre-order del gioco o che attiveranno un’abbonamento EA Access.

Ad ogni modo la data ufficiale non è stata ancora confermata. Bisognerà infatti attendere il prossimo evento di Electronic Arts, EA Play 2020, che si terrà in diretta streaming su tutte le piattaforme digitali il prossimo 18 giugno.

Sul fronte costi non ci sono novità rilevanti. Il gioco arriverà sul mercato al classico costo di 69.99 euro, insieme ad altre due versioni, Champions Edition e Ultimate Edition, disponibili rispettivamente ad 89.99 euro e 99.99 euro. Restate connessi per scoprire le ultime novità a riguardo.