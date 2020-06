Trony è assolutamente pronta a dare battaglia alle dirette rivali con una campagna promozionale ricchissima di occasioni da saper cogliere al volo, pur comunque essendo limitata ad una ristretta cerchia di aree del nostro territorio.

L’idea di Trony è quindi rappresentata da un volantino pensato appositamente per invogliare il consumatore all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, obbligandolo nel contempo a recarsi personalmente in negozio per il completamento dell’ordine. La soluzione corrente, infatti, non risulta essere in nessun modo attiva online sul sito ufficiale, oltre che limitata proprio a regioni ben specifiche.

I codici sconto Amazon e le offerte più interessanti sono tutte disponibili sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Trony: tanti sconti a disposizione degli utenti

La fascia medio-bassa è sicuramente la maggiormente rappresentata, poiché comunque intrisa del miglior rapporto qualità/prezzo effettivamente fruibile. Non mancano infatti piccole occasioni da sogno, parliamo infatti di Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, spostandosi poi verso un Oppo A5 2020 in vendita a 149 euro e finendo sullo Huawei P40 Lite a 269 euro.

Il livello, come la richiesta finale, aumenta sino a livelli decisamente elevati, basti pensare ad un Galaxy Note 10 o S10 Lite, entrami in vendita ad un prezzo inferiore ai 600 euro, puntando poi verso un Galaxy S20 addirittura raggiungibile a 829 euro.

Per conoscere da vicino un volantino che sicuramente vuole far parlare di sé per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, e per la capacità di attirare l’interesse dei consumatori, qui sotto abbiamo inserito le singole pagine nel dettaglio (ricordatevi le limitazioni citate all’inizio dell’articolo e valide fino alla scadenza).