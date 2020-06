WhatsApp attualmente non sarebbe quello che è se non fossero arrivati tanti aggiornamenti durante gli ultimi anni. Ovviamente l’applicazione sarebbe stata sempre la più utilizzata per quanto riguarda la messaggistica istantanea, ma con gli utenti che di sicuro avrebbero avuto almeno un principio di noia.

I tanti aggiornamenti che arrivano hanno infatti lo scopo di non annoiare mai il pubblico, il quale richiede sempre qualche piccola novità anche solo a livello visivo. Queste sono arrivate, a partire dalla Dark Mode fino ad arrivare a tante altre situazioni che hanno reso ancor più grande il colosso della messaggistica. In questo momento però in tanti si stanno soffermando su quello che sarà il prossimo update, il quale è già stato anticipato da diverse indiscrezioni.

WhatsApp, è in arrivo un nuovo ed importante aggiornamento ma l’ultimo ha solo deluso gli utenti

Molte persone hanno ricevuto il nuovo aggiornamento di WhatsApp, il quale è stato distribuito proprio durante gli ultimi giorni. Il problema è che la maggior parte di essi sono rimasti delusi, visto che si aspettavano tutt’altro contenuto.

Ciò che il nuovo aggiornamento ha portato, non è stato altro che un bug fix di alcune problematiche invisibili all’occhio. Gli utenti infatti si aspettavano l’ultimo aggiornamento annunciato, ovvero quello che ben presto porterà la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea. Quella che è arrivata dunque non sarà la funzione Multi-Device, ma risulta comunque un accorgimento che andava fatto. Gli utenti infatti non avrebbero una resa del genere da parte dell’applicazione se non ci fossero questi piccoli update.